Londres (VNA)- Vietnam constituye un mercado potencial para la inversión de las empresas británicas en la industria electrónica, afirmó el director de la Agencia nacional de Inversión Extranjera (AIE), Do Nhat Hoang, en un foro temático efectuado en línea.En la actividad, organizada conjuntamente la víspera por los bancos Santander y UOB, la Asociación británica de Comercio Tecnológico (techUK) y la Oficina Comercial de Vietnam en el Reino Unido , Nhat Hoang señaló las ventajas del país indochino para la captación de inversiones extranjeras, incluida su posición geográfica estratégica en el Sudeste Asiático, su política estable, incentivos, bajos costos de producción y recursos humanos que se encuentran en la etapa dorada de la demografía.Vietnam también fue la economía con mayor ritmo de crecimiento en Asia en 2020 y se espera que su Producto Interno Bruto alcance el siete por ciento este año, destacó.En particular, el 60 por ciento de las empresas foráneas encuestadas por la AIE dijeron que ampliarán sus negocios en Vietnam, lo que demuestra que el país del Sudeste Asiático posee un entorno de inversión eficiente, precisó.En ese sentido, el funcionario exhortó a las empresas británicas a fortalecer su participación en Vietnam, particularmente en la industria electrónica Por su parte, Tiffany Trang Pham, representante en jefa encargada del mercado europeo-estadounidense en Vietnam de la zona industrial Deep C, también dijo que el país indochino posee muchas ventajas para atraer inversiones , especialmente en el contexto del cambio en la cadena de suministro de China a otros destinos.Al valorar que Vietnam ocupa actualmente el cuarto lugar en la atracción de nuevas inversiones extranjeras en Asia-Pacífico, Trang Pham dijo que la cooperación con este país, una de las economías más abiertas del mundo, creará oportunidades para las empresas británicas de ampliar sus relaciones con los socios de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), la Unión Europea y China.En la actualidad, Vietnam constituye el duodécimo exportador de productos electrónicos del mundo y el tercero del Sudeste Asiático.El valor de las ventas de ese rubro del país indochino se duplicó de 47 mil 300 millones de dólares en 2015 a 96 mil 900 millones en 2019./.