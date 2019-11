El viceministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Nguyen Quoc Dung (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- Vietnam concederá máxima prioridad al cumplimiento del papel de presidente de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y contribuirá a la construcción de una Comunidad cada vez más cohesiva y sólida sobre la base de los logros de la presidencia pasada.El viceministro de Relaciones Exteriores Nguyen Quoc Dung reafirmó esa postura de su país durante una rueda de prensa sobre el Año presidencial de la ASEAN en 2020 de Vietnam, efectuada hoy en esta capital.En la cita, el vicecanciller notificó que 2020 constituye un año de alto significado tanto para Hanoi como para la ASEAN, puesto que es el período que marca la primera mitad del proceso de implementación del Plan integral para la construcción de la Comunidad para el lapso 2015- 2025 y también los 25 años del acompañamiento por parte del país indochino a la agrupación.Tras referirse al contexto regional y mundial actual marcado por varios desafíos para el multilateralismo y la liberalización comercial, así como por el incremento de las amenazas no convencionales, destacó que Hanoi eligió el tema para el año presidencial 2020 de “ASEAN 2020 en Vietnam: Cohesiva y adaptativa”.Notificó que su nación priorizará el impulso de la contribución y el papel del bloque en el mantenimiento de un entorno de paz, seguridad y estabilidad en la región, sobre la base de la intensificación de la unidad y la solidaridad; estimulando la cohesión y el apoyo mutuo entre los países miembros.Por otro lado, concederá especial atención también a la elevación de la capacidad cooperativa para reafirmar la postura de la ASEAN en la solución de los asuntos regionales e internacionales, así como al establecimiento y cumplimiento de las reglas y estándares de conducta común en las relaciones entre las naciones, y a la adaptación oportuna y efectiva a las amenazas a la paz, la seguridad y la estabilidad en la zona.Asimismo, Vietnam se empeñará en estimular la conexión regional y el aprovechamiento de las oportunidades brindadas por la cuarta revolución industrial, incluidas las referentes a los enlaces económicos integrales intrabloques y con los socios, además de incentivar el crecimiento socioeconómico y financiero sostenible e inclusivo, con la reducción de la brecha de desarrollo y el establecimiento de recursos humanos calificados, al lado del fomento de los servicios a los grupos vulnerables, la modernización de la administración pública y la construcción de un entorno “verde”.Por otra parte, prevalecerá el incremento de la ciencia de la comunidad y las identidades propias de la ASEAN, la creación de valores comunes, así como la elevación de la imagen de la agrupación en la región y el mundo.Figuran como otras tareas priorizadas la propulsión de la asociación por la paz y el progreso sostenible, a fin de coadyuvar a la formación de una nueva estructura y reglas para la zona y el mundo; el incremento de la capacidad adaptativa y las eficiencias de las actividades de la Comunidad; el impulso de la reforma institucional y el perfeccionamiento de los procedimientos en la ASEAN.Mientras, al abordar el logotipo de la ASEAN en 2020, el funcionario informó que mediante un concurso al respecto convocado en abril pasado, Vietnam eligió un símbolo para el bloque y efectuará un acto para dar a conocer el mismo y abrirá una página web de la agrupación a finales de este mes.Reveló que en la ocasión, Hanoi presidirá y coordinará alrededor de 300 conferencias y actividades, y al ser consciente de la importancia de las mismas, estableció un comité nacional encargado de las tareas concernientes.En la misma cita, el viceministro de Cultura, Deportes y Turismo y también jefe del subcomité de Propaganda y Cultura del mencionado comité, Le Quang Tung, informó sobre los planes para organizar eventos artísticos temáticos, como un festival musical y exposiciones en abril y agosto de 2020.Por su parte, el jefe de la Oficina del Ministerio de Seguridad Pública y también miembro permanente del subcomité de Seguridad y Salud, To An Xo, informó que se desplegarán diferentes planes a fin de garantizar el orden social de los eventos relativos el próximo año./.