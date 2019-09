Foto de ilustración (Fuente: VNA)

En una entrevista con la Agencia Vietnamita de Noticas (VNA), Quang Hung reveló que se estableció una junta directiva nacional sobre la prevención y control de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) para facilitar la implementación a nivel local de las orientaciones de las autoridades centrales.Un total de 28 ciudades y provincias costeras de Vietnam también han establecido grupos de inspección en los puertos pesqueros, e implementado decretos y circulares relacionados con la Ley de Pesca 2017, así como medidas para luchar contra la pesca ilegal, destacó el funcionario.Agregó que los movimientos han resultado en un mejor control de los buques pesqueros locales al tiempo que facilitan la trazabilidad de los productos.Más recientemente, el viceprimer ministro Trinh Dinh Dung solicitó al Ministerio de Defensa que trabaje con las carteras y sectores competentes para delinear medidas destinadas a prevenir y eliminar la pesca ilegal en aguas extranjeras.De hecho, no hay barcos que ingresen a las aguas de los países del Océano Pacífico. Sin embargo, muchas embarcaciones todavía pescan en áreas no identificadas y superpuestas con Camboya, Tailandia, Malasia e Indonesia.Quang Hung subrayó que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la dirección han intensificado las negociaciones con la CE para que pueda ver a fondo los esfuerzos de Vietnam para manejar la pesca INDNR.Según lo sugerido por la CE, Vietnam ha trabajado para completar la revisión del marco legal, con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas internacionales y regionales aplicadas a la conservación y gestión de los recursos pesqueros. Mientras tanto, la Ley de Pesca establece una base importante para la aplicación efectiva de la ley en el mar.Con respecto a la cooperación internacional, esta nación ha impulsado la colaboración con los países regionales y ha establecido líneas directas para resolver los problemas relacionados con el mar. Además, ha asistido proactivamente a foros internacionales para mejorar la cooperación pesquera y el intercambio de experiencias en la prevención INDNR.En un intento por cumplir con los requisitos de la CE sobre la explotación pesquera sostenible, el país sudesteasiático ha establecido una cuota de pesca para las zonas costeras.Al elogiar los esfuerzos de las localidades para eliminar la "tarjeta amarilla", Quang Hung dijo que las ciudades y provincias costeras emiten documentos y prom ue ven comunicaciones sobre el plan del Primer Ministro y la dirección del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para aumentar la conciencia de los pescadores sobre la explotación pesquera sostenible y la pesca INDNR.Las localidades completarán la instalación de equipos de supervisión de viaje de los buques pesqueros, para gestionar mejor la flota local.Al referirse a las medidas para levantar la advertencia de "tarjeta amarilla" sobre los mariscos vietnamitas, indicó que el Gobierno debería mapear la planificación del sector pesquero y el sistema de puertos, al tiempo de aumentar la inversión en la infraestructura portuaria pesquera.Puso especial énfasis en la importancia de mejorar la conciencia de los pescadores locales sobre la pesca INDNR, enfatizando que las localidades deberían seguir trabajando en las comunicaciones y en la movilización de los pescadores para cumplir con las regulaciones legales./.