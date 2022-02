Hanoi (VNA)- Vietnam está en el puesto 25 a nivel mundial, el décimo de Asia y el segundo del Sudeste Asiático en un ranking de los países más poderosos del mundo elaborado por la revista U.S. News & World Report y socios.Como parte de la clasificación anual de Best Countries Rankings (los mejores países) de ese medio estadounidense, la lista se basa en cinco criterios: fuerza militar, cooperación internacional, influencia política, influencia económica (incluyendo las exportaciones) y liderazgo, según informó el periódico electrónico Nhan Dan.Durante el proceso de recopilación de la información se encuestó a más de 20 mil personas procedentes de América, Asia, Europa, Oriente Medio y África sobre 80 países.De acuerdo con el subranking, las 10 potencias del mundo son Estados Unidos, China, Rusia, Alemania, el Reino Unido, Japón, Francia, Corea del Sur, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.Respecto a Vietnam, U.S. News & World Report evaluó que a pesar de poseer una escala económica aún modesta, el país se sitúa en la parte superior del apartado por sus fortalezas en la exportación.La nación indochina también es altamente valorada en la lista Best Countries Rankings al posicionarse en el lugar 21 en términos de acogida al emprendimiento, el 25 en materia de patrimonios culturales y gastronomía, y el 32 por su calidad de vida, entre los 80 Estados clasificados./.