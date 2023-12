El viceministro de Relaciones Exteriores, Do Hung Viet. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- Durante las reuniones bilaterales, los altos dirigentes de Turquía y los Emiratos Árabes Unidos (EAU) describieron a Vietnam como un socio principal que ocupa una posición particularmente importante en la ASEAN, enfatizó el vicecanciller Do Hung Viet.En una entrevista concedida a la prensa sobre los significados y resultados de la participación del primer ministro Pham Minh Chinh en la 28 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático ( COP28 ), sus actividades bilaterales en los Emiratos Árabes (EAU) y su visita oficial a Turquía del 29 de noviembre al 3 de diciembre, el diplomático destacó que estos viajes lograron éxitos, con todos los objetivos alcanzados.El vicecanciller dijo que la participación y contribuciones de la delegación vietnamita, especialmente el discurso del premier Pham Minh Chinh en la Cumbre Mundial de Acción Climática en el marco de la COP28 o la presidencia en eventos multilaterales de alto nivel, han transmitido mensajes sobre las perspectivas y políticas de Vietnam sobre el desarrollo socioeconómico e integración global, como se describe en los documentos del XIII Congreso Nacional del Partido.La participación de Minh Chinh en la COP28 fue extremadamente importante y muy apreciada por el país anfitrión y la comunidad internacional, dijo Do Hung Viet, añadiendo que frente a sus amigos internacionales, Vietnam promovió su responsabilidad y compromiso para ayudar a resolver uno de los mayores desafíos globales de hoy: el cambio climático.El primer ministro Pham Minh Chinh anunció, en particular, un plan para movilizar recursos para la implementación de la Asociación para una Transición Energética Justa (JETP), que generó un gran interés y compromisos de países y organizaciones internacionales.La delegación vietnamita también se sumó a varias nuevas iniciativas de cooperación multilateral para abrir nuevas oportunidades y potencial en las áreas de transición energética y crecimiento verde, agregó.Para Turquía, esta visita del jefe del Gobierno vietnamita constituyó un importante paso adelante en las relaciones entre los dos países, afirmó el viceministro de Relaciones Exteriores.El premier y los líderes turcos acordaron muchas medidas importantes para mejorar la eficacia de la cooperación entre los dos países, incluida la promoción de la pronta apertura del Consulado General de Turquía en Ciudad Ho Chi Minh, recordó.En particular, los altos líderes de los dos países discutieron por primera vez la posibilidad de avanzar las relaciones hacia un nuevo marco de asociación, creando las condiciones necesarias para profundizar la amistad y la cooperación entre Vietnam y Turquía , incluido avanzar hacia el inicio de negociaciones sobre un acuerdo de libre comercio entre los dos países.Otra peculiaridad de la visita oficial del premier a Turquía es que, por primera vez, las dos partes emitieron una declaración conjunta definiendo direcciones principales e importantes, así como identificando áreas específicas para ampliar la cooperación, con el objetivo de llevar las relaciones a nuevas alturas en tiempos venideros, añadió.En los EAU, los líderes del país afirmaron su deseo de promover la amistad y la cooperación multifacética con Vietnam, particularmente en las áreas de comercio, inversión, ciencia y tecnología y desarrollo de recursos humanos. Las dos partes acordaron medidas específicas para promover la cooperación, como acelerar las negociaciones para la firma del Acuerdo Integral de Asociación Económica (CEPA), para aumentar el comercio bilateral a 10 mil millones de dólares, según Do Hung Viet.Respecto a las evaluaciones de los socios sobre la participación y las contribuciones de Vietnam, el viceministro dijo que en materia de cambio climático, los países aprecian mucho el compromiso y el espíritu de Vietnam.Los ministerios, agencias, localidades y empresas vietnamitas firmaron 31 importantes acuerdos de cooperación con socios de los EAU , Turquía y otros socios internacionales en los campos de seguridad, agricultura, aviación civil, recursos humanos, transformación digital y puertos marítimos, contribuyendo a perfeccionar el marco legal para una futura cooperación.El vicecanciller indicó que durante las reuniones, los socios elogiaron los logros socioeconómicos de Vietnam, destacando la posición, el papel y las contribuciones positivas del país a la cooperación internacional para hacer frente a la crisis climática. Muchos países afirmaron su apoyo y compromiso de colaborar con Vietnam en la transición energética, mejorando la capacidad de adaptación, contribuyendo así a promover los esfuerzos de crecimiento verde de Vietnam y, más ampliamente, apoyando a la comunidad global.Durante las reuniones bilaterales, los líderes de Turquía y los EAU elogiaron las visitas y actividades prácticas y efectivas de Pham Minh Chinh y de la delegación vietnamita y expresaron su deseo de impulsar los lazos amistosos e integrales con Vietnam en todas las áreas, especialmente en el comercio, la inversión, la ciencia y la tecnología, la aviación y el desarrollo de recursos humanos.Para los socios en Medio Oriente, las dos visitas del premier a la región en un lapso de dos meses han enviado un mensaje sobre el interés y la prioridad de Vietnam en desarrollar relaciones con estos socios prometedores. Medio Oriente no sólo es un mercado potencial para la expansión de la cooperación económica y la exportación de productos vietnamitas, sino también una fuente de importantes inversiones de grandes corporaciones y fondos de inversión, añadió./.