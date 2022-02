Hanoi (VNA) - El Departamento de Transporte Fluvial de Vietnam decidió destinar unos 613 mil dólares para mejorar el sistema de luces de señalización con los dispositivos de rastreo de GPS en más de 30 líneas marítimas nacionales este año.En tal sentido, se instalarán las luces de señalización adicionales y nuevos dispositivos en los ríos de Rojo, Duong, Lo, Tra Ly, Chanh, Duong, Thuong y Luc Nam (en el Norte), junto con los de Thu Bon y Truong Giang (en el Centro), mientras que los ríos de Vam Co, Vam Co Dong y Vam Co Tay (en el Sur) también se beneficiarán del proyecto.Con anterioridad, la mencionada entidad lanzó el programa piloto de aplicación de tecnologías de información en la gestión de infraestructura fluvial nacional durante el período 2017-2019, en el cual financió dos mil 500 luces solares de señalización para la noche con el GPS.En 2020, el Departamento y el Grupo Consultivo del Programa de Asistencia Técnica del Sector Transporte de Australia (Aus4transport) firmaron un memorando de entendimiento para la cooperación al respecto en el período 2017-2022.De acuerdo con ese documento, la entidad australiana brinda una ayuda no reembolsable de 370 mil dólares al proyecto del sistema de gestión del transporte fluvial del país indochino./.