El miembro del Buró Político y ministro de Seguridad Pública de Vietnam, To Lam, se reúne con Samuel Fringant, presidente y director ejecutivo del Grupo francés de industria militar DCI (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - El miembro del Buró Político y ministro de Seguridad Pública de Vietnam, To Lam, recibió hoy en Hanoi a Samuel Fringant, presidente y director ejecutivo del Grupo francés de industria militar DCI con sede en Francia.



En la reunión, To Lam dijo que visitó el stand del DCI en la exhibición de defensa y seguridad en Vietnam en diciembre pasado y quedó muy impresionado con sus modelos, programas de capacitación de pilotos de helicópteros y vehículos aéreos no tripulados de asistencia.

Panorama de la reunión (Foto: VNA)

Hizo hincapié en que su cartera desea promover aún más las actividades de cooperación con los socios franceses en el campo de la defensa y seguridad, incluidas la fuerza aérea, la policía marítima, los aviones no tripulados, la seguridad cibernética, la capacitación especial, la medicina y las telecomunicaciones por satélite.



En respuesta, Fringant deseó que la colaboración de los países crezca más, cosechando resultados sólidos en todos los sectores.

Expresó su convicción de que la coordinación entre el Ministerio vietnamita y las agencias francesas competentes se fortalecerá en el futuro, como contribución a los lazos bilaterales./.