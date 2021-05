Nueva York, 12 may (VNA)- Vietnam llama a la comunidad internacional, donantes y agencias de las Naciones Unidas ( ONU ) a mantener su apoyo al Líbano en la superación de la crisis actual, y prestar mayor atención a la situación humanitaria de los refugiados palestinos y sirios en el país de Oriente Próximo.La subjefa de la misión permanente de Vietnam ante la ONU, Nguyen Phuong Tra , hizo ese llamamiento durante una reunión del Consejo de Seguridad, efectuada la víspera para discutir la situación del Líbano En la cita, la diplomática vietnamita manifestó su profunda preocupación por la crisis multifacética en esa nación, que ha afectado gravemente la vida de los civiles y ante la cual fuerzas armadas libanesas no tienen suficientes recursos para garantizar la seguridad, lo que impacta directamente en la estabilidad de la nación, así como la implementación de la Resolución 1559 del Consejo de Seguridad.Vietnam también exhortó a los líderes libaneses y a todas las partes involucradas a superar las diferencias, en beneficio de los pobladores, para formar un gobierno capaz de ejecutar las reformas necesarias, enfatizó Phuong Tra.Por su parte, la subsecretaria general de la ONU, Rosemary DiCarlo, analizó la situación del Líbano en los últimos años e indicó las dificultades que enfrenta el país de Oriente Próximo, sobre todo en la economía, inestabilidad social, aumento de la pobreza y el desempleo, entre otros.La Resolución 1559, aprobada por el Consejo de Seguridad en 2004, afirma la necesidad de respetar la soberanía, integridad territorial, unidad e independencia del Líbano bajo la autoridad exclusiva de su propio gobierno; disolver y desarmar todas las fuerzas armadas en el territorio que no obedecen al Estado, e instar a todas las fuerzas extranjeras a retirarse de la nación./.