Foto de ilustración. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- El capital de inversión extranjera en Vietnam muestra una tendencia positiva, sin embargo, se necesitan aún más proyectos en los campos de alta tecnología y tecnología futura, según los expertos.Según datos recién anunciados por la Agencia de Inversiones Extranjeras del Ministerio de Planificación e Inversión, se registraron en el primer trimestre en Vietnam más de 6,17 mil millones de dólares de capital de inversión extranjera, un aumento del 13,4% en comparación con el mismo periodo en 2023.De esta cifra, el capital recién registrado superó 4,77 mil millones de dólares, un alza interanual del 57,9%. Mientras tanto, el fondo dedicado a la complementación del capital se situó en 934,6 millones de dólares, un 22,6% menos; y la aportación de capital y compra de acciones, en más de 466 millones de dólares, un 61,7% menos que en la idéntica etapa de 2023.Por lo tanto, además de la disminución del capital de inversión ajustado y de las contribuciones de capital y las compras de acciones, el capital de inversión recién registrado aún mantuvo un incremento durante el mismo período y creció bastante. Asimismo, el capital desembolsado alcanzó los 4.630 millones de dólares, un aumento del 7,1% respecto al mismo período de 2023.Según Do Nhat Hoang, jefe del Departamento de Inversiones Extranjeras, en el primer trimestre del año se han puesto en marcha muchos grandes proyectos en los sectores energéticos, incluida la producción de baterías y células, energía fotovoltaica, barras de silicio, componentes, artículos electrónicos y de alto valor agregado.Se trata de una información positiva, sin embargo, se espera registrar una tendencia alcista de proyectos en alta tecnología, opinó el funcionario.Si se analizan las estadísticas sobre la atracción de inversiones extranjeras en los tres primeros meses del año, se nota que aún faltan proyectos de gran escala. El mayor hasta la fecha sigue siendo el proyecto de más de 660 millones de dólares en Hanoi, pero se trata de un proyecto del sector inmobiliario.Entre las pocas informaciones sobre los grandes proyectos de tecnología figura la firma de un memorando de entendimiento entre la compañía Hainan Drinda New Energy Technology (China) con el Parque Industrial Hoang Mai II (Nghe An, en Vietnam) para invertir en el Proyecto de Fábrica de Paneles Solares en la mencionada zona del país indochino, con capital de inversión de 450 millones de dólares para la primera fase.Mientras tanto, hace unos días, el grupo de semiconductores Lam Research (de Estados Unidos) vino a Vietnam en busca de oportunidades de inversión. Durante una reunión con el primer ministro anfitrión, Pham Minh Chinh , el vicepresidente senior de la empresa, Karthik Rammohan, dijo que Lam Research tiene como objetivo expandir sus operaciones y diversificar su cadena de suministro en Asia.Karthik Rammohan reveló también sobre el plan de cooperación con la compañía Seojin, que tienen hoy fábricas ubicadas en Bac Ninh y Bac Giang, para desarrollar una cadena de suministro para la industria de semiconductores, con una inversión de entre mil y dos millones de dólares en la primera fase.A su vez, Nguyen Mai, presidente de la Asociación de Empresas de Inversión Extranjera, notificó que, a pesar de los objetivos trazados para atraer inversiones en proyectos de tecnología avanzada, dentro de Vietnam faltan aún instituciones, políticas y mecanismos adecuados.En ese sentido, propuso centrarse en perfeccionar las instituciones y leyes y modernizar la infraestructura socioeconómica.Por su parte, el viceministro de Planificación e Inversión Tran Duy Dong expresó su certeza de que varios proyectos de tecnología del futuro aterrizarán en Vietnam gracias a diversas políticas adoptadas por el país, incluida la Resolución sobre el Fondo de apoyo a la inversión en el sector de alta tecnología; así como la preparación en cuestiones de terreno, infraestructuras, energía y recursos humanos./.