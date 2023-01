Hanoi (VNA)- El mundialmente famoso chef Gordon Ramsay ha enumerado muchos platos de Vietnam entre los mejores de Asia y del mundo.Ramsay, propietario de muchos restaurantes, estrella de televisión y famoso juez de programas de cocina, ha expresado recientemente su amor por las cocinas del sudeste asiático, incluidas las vietnamitas.Específicamente, compartió en una entrevista con un YouTuber coreano que Vietnam y Laos eran dos de sus destinos culinarios favoritos.Cuando se le preguntó: "¿Dónde diría que es el destino de comida número 1?", Ramsay eligió tres nombres, incluidos dos del sudeste asiático: Vietnam y Laos.“Vietnam es un extraordinario crisol de comida. Me enamoré, hay un enfoque tan humilde para comer”, exclamó. Agregó que “Recientemente salí de Laos, y volviendo a las provincias y pasando tiempo en el campo lejos de las trampas para turistas, la comida estaba fuera de serie”.Plantea una pregunta: ¿qué tienen de bueno las cocinas vietnamita y laosiana que cautivaron al hombre influyente en la cocina mundial?Laos y Vietnam tienen más de un representante en la lista “50 de las mejores comidas callejeras de Asia”, publicada por CNN en agosto de 2022.En la lista de 50 platos ejemplares en todo el continente, Vietnam contribuyó con tres entradas que también son platos muy familiares para todos los vietnamitas: pho o sopa de fideos tradicional vietnamita; banh mi o sándwich al estilo vietnamita; y ca phe sua da o café helado con leche condensada.Estos tres platos vietnamitas se encuentran entre las mejores comidas callejeras asiáticas.Si bien el pho es extremadamente popular entre los vietnamitas, pocos alimentos callejeros vietnamitas pueden competir con el pho en términos de popularidad entre los amigos internacionales, según CNN Pho se puede encontrar en todas las calles de Vietnam en general y en la región norte en particular, se sirve en restaurantes elegantes y puestos al borde de la carretera. Los ingredientes para pho no son nada complicados. Los pequeños fideos de arroz elásticos con proteína tierna (generalmente carne de res o pollo), caldo de huesos y cebolletas son un delicioso plato de pho. Dependiendo de sus preferencias, los vietnamitas a menudo comen pho con hierbas, brotes de soja, giros de bagel, lima, salsa de chile o rebanadas frescas.Una marca de pho vietnam ita que ha gozado de fama internacional y ha abierto restaurantes en todo el mundo: Pho Thin. Pho Thin se ha convertido en una marca global con sus restaurantes en países extranjeros.El siguiente es banh mi. En cuanto a la popularidad nacional, banh mi es aproximadamente igual a pho. Se sabe que la baguette original no es originaria de Vietnam, sino que los franceses la introdujeron.A través de la creatividad local, el banh mi ahora ha adquirido un sabor único y se ha convertido en un plato característico de los vietnamitas.Con diferentes ingredientes y gustos según la región, los rellenos intercalados entre baguettes crujientes varían de norte a sur. Pueden ser cerdo, pollo, huevo frito, un poco de paté, verduras en escabeche, cilantro y chile.La tercera entrada del país en forma de S en la lista de la mejor comida callejera asiática de CNN es el café helado con leche condensada. A diferencia del capuchino que se disfruta en las tiendas espaciosas de Europa o América, el café vietnamita lo sirven los vendedores ambulantes o los cafés al borde de la carretera.Los turistas pueden beber café negro puro preparado con filtros de metal o mezclarlo con leche condensada, azúcar o leche de coco; todo depende de su preferencia.Como lo describe CNN, con una taza de café helado, debes sentarte en un taburete de plástico para disfrutar de la bebida refrescante mientras haces nuevos amigos.Mientras tanto, las especialidades de Laos en la lista de CNN de las mejores comidas callejeras de Asia son khao jee y naem khao. VNA/PCV