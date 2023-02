Hanoi (VNA) – El viceministro de Industria y Comercio, Do Thang Hai, instó al Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA) a promover el proceso de aprobación de las instalaciones de irradiación para facilitar la exportación de frutas frescas de Vietnam al país norteamericano.Hizo la solicitud en una reunión hoy en esta capital con una delegación del USDA encabezada por Jennifer Lester Moffitt, subsecretaria de Agricultura para Programas de Comercialización y Regulación, y Alexis Taylor, subsecretaria de Comercio y Asuntos Agrícolas Extranjeros.Al enfatizar que EE.UU. es uno de los principales socios, Do Thang Hai destacó que Vietnam espera que ambas partes mantengan el desarrollo estable de los lazos económicos y comerciales bilaterales y continúen promoviendo su asociación integral de manera sustantiva.Aplaudió los esfuerzos recientes de ambos países para cumplir los compromisos del plan de acción hacia una balanza comercial armoniosa y sostenible, intensificar la apertura del mercado y resolver problemas en las relaciones económicas y comerciales bilaterales sobre la base de la objetividad y la igualdad.El funcionario solicitó al USDA que acelere el proceso de aprobación de las instalaciones de irradiación para impulsar la exportación de frutas frescas de Vietnam, compartir información con frecuencia y coordinarse para crear condiciones favorables para que las empresas vietnamitas participen en actividades que promuevan el comercio de productos agrícolas, especialmente frescos. frutas y productos agrícolas enlatados, en Estados Unidos En particular, las dos partes deben aumentar el intercambio de experiencias en la elaboración y aplicación de leyes relacionadas con la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), continuó.Hablando sobre las orientaciones de Vietnam para el uso de biocombustibles en el futuro, Hai también sugirió una cooperación más fuerte en la industria del etanol y la promoción de la transición energética sostenible en Vietnam.De acuerdo con las opiniones del Ministerio vietnamita, los funcionarios del USDA dijeron que ambas partes deberían continuar impulsando la discusión sobre la apertura del mercado para las frutas mencionadas de Vietnam.También expresaron su esperanza de mejorar las asociaciones en el campo de los biocombustibles y el etanol con el país indochino./.