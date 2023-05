Hanoi (VNA)- La Administración de Drogas del Ministerio de Salud de Vietnam pidió la asistencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para buscar suministro de medicamentos para el tratamiento del botulismo.Recientemente, en Ciudad Ho Chi Minh se registraron tres casos de botulismo causado por la bacteria Clostridium botulinum, que se tratan en el hospital Cho Ray. Los pacientes se infectaron con toxinas bacterianas por haber usado alimentos mal conservados.La Administración de Drogas exhortó al hospital Cho Ray a que conecte con las empresas importadoras y proveedores para tener más fuentes de medicamentos.En relación con este caso, el Ministerio de Salud propuso al Primer Ministro que construya un mecanismo para garantizar la disposición de medicamentos raros, incluido el establecimiento de centros de conservación de esos fármacos. La propuesta fue aprobada por el Gobierno.La cartera también recomienda a las personas tomar cuidado, no conservar ni utilizar alimentos que han sido procesados durante mucho tiempo, para garantizar la inocuidad alimentaria y evitar el riesgo de intoxicación, en general, y de intoxicación por toxina botulínica, en particular.El botulismo se considera una enfermedad rara, por eso, el suministro de este medicamento en el mundo también es muy raro. Además, el precio resulta alto y el fármaco no está en la lista de medicamentos cubiertos por el seguro.En 2020, la OMS suministró a Vietnam 10 frascos de antitoxina botulínica heptavalente (A, B, C, D, E, F, G) – (Equina) para el tratamiento oportuno de los pacientes. /.