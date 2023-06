Hanoi (VNA) El Ministerio de Ciencia y Tecnología de Vietnam, en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, implementa las negociaciones con Estados Unidos para establecer un centro de irradiación de frutas para la exportación en el Norte, indicó hoy el ministro de Ciencia y Tecnología, Huynh Thanh Dat.En una sesión de interpelaciones en el marco del quinto período de sesiones del Parlamento de la XV Legislatura, el funcionario precisó que anteriormente, el lichi de Bac Giang tenía que ser llevado a Ciudad Ho Chi Minh y la provincia sureña de Long An para la irradiación, lo cual provocó el aumento del costo.Cuando acompañó al Primer Ministro a un viaje de trabajo a los Estados Unidos recientemente, vio aquí requisitos muy estrictos para la irradiación del lichi, lo cual exigía que expertos fueran a Vietnam para supervisar el proceso de irradiación, destacó, y agregó que el equipo y las condiciones deben ser garantizados de acuerdo a sus requerimientos.Para fin de año es posible irradiar los lichis según los estándares estadounidenses para exportar este producto a Estados Unidos, dijo.Al responder a una pregunta sobre la existencia de muchas limitaciones todavía en la aplicación generalizada de alta tecnología en la producción agrícola, por parte de la diputada Phan Thi My Dung, de Long An, Huynh Thanh Dat afirmó que la aplicación de alta tecnología en la producción agrícola para mejorar la productividad y las condiciones de vida de los agricultores constituye una política importante del Partido y del Estado.