Hanoi (VNA) - Vietnam está decidido a reestructurar el sector energético , afirmó hoy el viceministro de Industria y Comercio Dang Hoang An en la cuarta Reunión de Alto Nivel del Grupo de Asociación de Energía de Vietnam ( VEPG , en inglés).Al intervenir en el evento, efectuado en esta capital con la asistencia de más de 150 delegados, Hoang An aplaudió las contribuciones del VEPG en los últimos cuatro años de funcionamiento como una plataforma de diálogo de políticas que conecta al Gobierno vietnamita con socios de desarrollo y partes interesadas en el campo energético.En particular, destacó los aportes del grupo a la promoción del apoyo internacional para agilizar el desarrollo del mercado de energía renovable en el país.Según el viceministro, el VEPG reestructuró en 2021 sus grupos de trabajo técnico, identificó los temas clave adaptados a las necesidades urgentes de la nación y aprovechó los recursos de apoyo, tanto a nivel nacional como mundial.Expresó la esperanza de que mediante la estrecha coordinación con ministerios, departamentos, sectores y socios locales y extranjeros, la entidad apoyará al Gobierno de Vietnam en la promulgación de las medidas aún más fuertes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, con el fin de lograr cero emisiones netas para 2050.En la ocasión, se presentaron cinco nuevos grupos de trabajo técnico, que incluyen la planificación estratégica del sector eléctrico, la energía renovable, la integración e infraestructura de red, la eficiencia energética y el mercado de energía.Tras compartir el deseo de seguir colaborando con Vietnam en el desarrollo sostenible de la industria energética, Giorgio Aliberti, embajador de la Unión Europea (UE) en Hanoi, subrayó la disposición del bloque de brindar apoyos y experiencias al país indochino en el proceso de transición energética, así como en la garantía del acceso asequible a esos recursos para todos los pobladores.Por otra parte, Carolyn Turk, directora nacional del Banco Mundial en Vietnam, apuntó que la entidad espera continuar apoyando al Gobierno vietnamita en la expansión del sector energético de una manera más ecológica y sostenible.En la discusión temática de alto nivel, los delegados intercambiaron ideas sobre el VIII Plan de desarrollo energético bajo la dirección del Gobierno de Vietnam sobre la transición energética sostenible, así como los resultados e impactos de la XXVI Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) en la orientación del sector energético de la nación indochina./.