El embajador Duong Chi Dung, jefe de la misión permanente de Vietnam ante las Naciones Unidas en Ginebra, en una sesión plenaria de la Conferencia de Desarme. (Foto: VNA)

Ginebra, 25 jun (VNA) - El embajador Duong Chi Dung, jefe de la misión permanente de Vietnam ante las Naciones Unidas en Ginebra, presidió hoy aquí una sesión plenaria de la Conferencia de Desarme, la primera sesión plenaria sobre este tema durante su presidencia.Al inaugurar la sesión, el embajador Chi Dung destacó la importancia de la cooperación en el marco de los mecanismos multilaterales para abordar los desafíos comunes cada vez más complicados para la paz y la seguridad internacionales.Recordó las contribuciones de Vietnam cuando se desempeñó como presidente de la Conferencia de Desarme por primera vez en 2009, y subrayó el compromiso de Hanoi de esforzarse por la paz y la seguridad, especialmente cuando fue elegido como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para 2020-2021 y asumirá la presidencia rotatoria de la Asociación de Naciones del Sudeste de Asia en 2020.El embajador compartió las prioridades y las tareas de Vietnam como presidente de la Conferencia de Desarme, del 24 al 28 de junio y del 29 de julio al 18 de agosto de este año, especialmente al realizar consultas simultáneas con los países miembros para comprender las inquietudes de todas las partes y buscar soluciones.Al intervenir en esta cita, el Secretario General de la ASEAN, Lim Jock Hoi, reiteró el compromiso de ese bloque regional con el desarme y la no proliferación de armas nucleares, e introdujo los principales contenidos del Tratado de la Zona Libre de Armas Nucleares del Sudeste Asiático (SEANWFZ), al tiempo que abogó por que los países con armas nucleares a unirse al SEANWFZ para la implementación efectiva del tratado.Durante los debates, los países afirmaron su apoyo a las iniciativas y esfuerzos de Vietnam en el marco de esta cita, y apreciaron el papel y las contribuciones de las organizaciones regionales, incluida la ASEAN, en el campo del desarme en particular y en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales en general.En nombre de la UE, Rumania expresa su apoyo al papel central de la ASEAN en el mantenimiento de la paz y la seguridad, la prevención de conflictos y la búsqueda activa de una solución a las cuestiones en la península coreana.En 2019, Vietnam, junto con Ucrania, Reino Unido, Estados Unidos, Venezuela y Zimbabue se desempeñan como presidente de la Conferencia de Desarme en forma rotativa.-VNA