Nueva York (VNA)- Vietnam reafirmó su solidaridad y apoyo al pueblo cubano y se comprometió a defender los principios del derecho internacional descritos en la Carta de las Naciones Unidas (ONU), durante una reunión sobre la situación en la Isla del Buró Coordinador del Movimiento de Países No Alineados en la mayor organización mundial.En la cita efectuada la víspera, el embajador Dang Dinh Quy, jefe de la misión de Hanoi ante la ONU, aseveró que Vietnam sigue de cerca la situación actual en Cuba y confía en que el pueblo del país hermano, con su tradición revolucionaria y espíritu de resiliencia demostrado durante las últimas décadas, pronto superará los desafíos económicos y el impacto de la pandemia del COVID-19.Vietnam se opone a la imposición de sanciones unilaterales y medidas coercitivas contra un estado soberano, dijo, al declarar que la continuación del embargo contra Cuba es injustificada y ha causado grandes daños en todos los aspectos a la economía del país caribeño, incluidas las dificultades que han conducido a la situación actual.En ese sentido, reiteró el llamado de Vietnam a Estados Unidos a implementar la Resolución 289 de la Asamblea General de la ONU , adoptada el 23 de junio pasado, con el fin de poner fin al bloqueo unilateral sobre Cuba, para que La Habana pueda participar de manera libre, equitativa y justa en las relaciones económicas y comerciales de acuerdo con el derecho internacional.Hanoi también exhortó a Washington a revertir la actual tendencia política hacia Cuba , no solo por el bien de los dos pueblos, sino también por la paz, estabilidad y desarrollo en la región y el mundo.Dinh Quy instó a la comunidad internacional a apoyar al pueblo cubano, que necesita recursos financieros y otros tipos de asistencia para superar los desafíos actuales.En la ocasión, los países participantes también expresaron su apoyo a los esfuerzos de La Habana para resolver las dificultades actuales.Muchas naciones condenaron los actos de injerencia en los asuntos internos de Cuba y urgieron a Estados Unidos a respetar la independencia, soberanía e integridad territorial del país latinoamericano, así como el derecho internacional, especialmente la Carta de la ONU, y levantar de inmediato el embargo sobre la Isla.Además, mostraron su apoyo a los esfuerzos del Movimiento de Países No Alineados y esperan emprender pronto acciones conjuntas para apoyar la causa común del Gobierno y el pueblo de la mayor de las Antillas./.