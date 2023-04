Hanoi (VNA)- La portavoz adjunta del Ministerio de Relaciones Exteriores Pham Thu Hang aclaró hoy la postura de Vietnam ante la información de que un documental sobre la búsqueda del avión desaparecido codificado como MH370 de Malasia contiene contenido inexacto que dice que este país no cooperó para ayudar con la misión.Al responder a la pregunta de la Agencia Vietnamita de Noticias en la rueda de prensa ordinaria de la cartera, la funcionaria afirmó que tan pronto como el vuelo MH370 de Malaysia Airlines desapareció el 8 de marzo de 2014, las agencias relevantes de Vietnam trazaron planes de respuesta de manera rápida y proactiva, compartieron activamente información y se coordinaron con la parte de Malasia , así como con otros países que deseaban realizar búsquedas y rescates a gran escala, mientras ayudaban a los reporteros extranjeros a cubrir el caso.Los esfuerzos de Vietnam en ese momento fueron reconocidos por la comunidad internacional, junto con los medios de comunicación nacionales y extranjeros, continuó.Hasta el momento, las autoridades no han llegado a ninguna conclusión sobre el caso. Por tal motivo, los comentarios en el documental "MH370: El avión que desapareció", hechos sin una conclusión oficial de las autoridades, son falsos, sin fundamentos y no reflejan verazmente los esfuerzos de las agencias relevantes de Vietnam, causando descontento en el público vietnamita, recalcó.“Exigimos que las productoras y realizadores cinematográficos reflejen con precisión las contribuciones de Vietnam a las operaciones de búsqueda y rescate del vuelo MH370 de Malasia y eliminen, modifiquen los contenidos inapropiados”, exigió./.