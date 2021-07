Foto de ilustración (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA) Un total de 8,7 millones de dosis de vacuna contra el COVID-19 llegarán a Vietnam en este mes, informó el ministro de Salud, Nguyen Thanh Long, durante una reunión en línea sobre las tareas de prevención y control de la pandemia.



Thanh Long subrayó que se priorizará el suministro de los antídotos a Ciudad Ho Chi Minh y provincias vecinas, así como las fuerzas de primera línea en el combate contra ese mal y personas con más de 65 años de edad que sufren enfermedades subyacentes.



En particular, la inyección se divide en numerosos lugares y diferentes horarios para evitar la transmisión comunitaria. Además, se utilizarán 30 vehículos móviles para la vacunación en algunas zonas residenciales, señaló.



De acuerdo con el titular, la lucha contra la epidemia en Ciudad Ho Chi Minh no es solo de la urbe sino también de todo el país, especialmente de las localidades sureñas como Binh Duong, Dong Nai y Long An.

Por lo tanto, el Ministerio de Salud enviará unos 10 mil trabajadores sanitarios para ayudar a Ciudad Ho Chi Minh en la recolección de muestras destinadas a hacer las pruebas del COVID-19 y establecerá también 24 grupos auxiliares.



Thanh Long recomendó que la metrópolis aplique tres medidas de distanciamiento, sobre todo la implementación de la directiva número 16 del primer ministro y el aislamiento de las áreas con alto riesgo del contagio comunitario.

En cuanto a la curación de los pacientes del COVID-19, urgió a preparar 50 mil camas y establecer áreas de tratamiento concentradas de manera separada para los infectados asintomáticos, que representan aproximadamente el 70 por ciento del total.

Asimismo, todos los hospitales municipales deben estar dispuestos a servir a los pacientes en estado crítico, remarcó.



Hasta el 7 de julio, se administraron en el país 3,96 millones de dosis de vacunas contra la epidemia y entre las personas inyectadas, unas 242 mil recibieron la segunda./.