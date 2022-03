Barcos pesqueros en el mar (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- La lucha contra la pesca ilegal , no declarada y no reglamentada (IUU) constituye un esfuerzo a largo plazo de Vietnam a favor del desarrollo sostenible de ese sector, el respeto a la soberanía nacional en el mar y el progreso económico en las áreas costeras.Después de más de cuatro años de implementación de los criterios contra la pesca ilegal de la Comisión Europea, con el fin de levantar la "tarjeta amarilla", Vietnam continúa avanzando y se enfrasca en realizar mayores esfuerzos este año para materializar ese objetivo.El combate contra la IUU es la misión no solo de los marineros y las empresas procesadoras y exportadoras de productos del mar, sino también de todo el sistema político, para mejorar el prestigio del sector y de Vietnam en el ámbito internacional. Por esa razón, la sensibilización de los pobladores sobre la explotación ilegal es el primer paso en la implementación de la Ley de Pesca. Se trata de una tarea difícil porque las prácticas al respecto se arraigan profundamente en la conciencia de los pescadores en Vietnam.El Ministerio de Defensa coordina con los sectores, agencias funcionales y autoridades locales para promover la divulgación y sensibilización sobre las leyes relacionadas a los pescadores.En 2022, el Comité Directivo Nacional de lucha contra la IUU del Ministerio de Defensa orienta a las unidades relevantes continuar actuando con proactividad y estrechar la coordinación para asesorar a las autoridades locales sobre el tema.En concreto, exhortó a potenciar la gestión de los buques pesqueros con soluciones tecnológicas. Los guardias fronterizos deben garantizar las labores de inspección y supervisión de los barcos que entran y salen del atracadero de acuerdo con las normas; y la Armada y la Guardia Costera fortalecen el patrullaje y control de las embarcaciones en las aguas nacionales, en aras de proteger oportunamente a los pescadores y prevenir, detectar y manejar las infracciones.La lucha contra la IUU es la tarea principal en las actividades pesqueras de 28 provincias costeras vietnamitas. Las localidades de Ca Mau, Kien Giang, Bac Lieu, Soc Trang, Khanh Hoa, Ninh Thuan y Binh Thuan han implementado rápidamente las misiones establecidas por el Comité para 2022.Además, los gobiernos de los distritos costeros intensifican la divulgación de las directrices y lineamientos del Partido, las políticas y leyes del Estado sobre el desarrollo sostenible de la pesca, entre los cuadros y pobladores.También continúa elaborando mecanismos para apoyar a los pescadores a cumplir las regulaciones, asegurar la estabilidad de sus vidas y medios de subsistencia, completar de manera expedita la instalación de equipos de monitoreo, marcar los barcos pesqueros, así como confirmar y certificar el origen de los productos acuáticos de conformidad con la ley./.