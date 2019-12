Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Vietnam es en la actualidad uno de los países más afectados por los ataques cibernéticos en el Sudeste Asiático. Ante ese reto, se abren las oportunidades para el desarrollo de las empresas de ciberseguridad.



Nguyen Khac Lich, subdirector de la Autoridad de Seguridad de Información, del Ministerio de Información y Comunicación de Vietnam, señaló que la ciberseguridad se ha convertido en la última década de una solución preventiva en la plataforma digital en una industria de servicios, cuyos negocios están creciendo muy rápido en Vietnam, con el fin de garantizar la seguridad de información.



En el contexto de la era digital, las medidas preventivas para garantizar la seguridad de información, se consideran de primordial importancia para las empresas e instituciones en el país, enfatizó.



Sugirió que la compañías de telecomunicaciones y ciberseguridad deben organizar más eventos a nivel nacional sobre este sector, con el fin de mejorar la conciencia de las empresas, así como de los pobladores, sobre la importancia del tema.



En opinión de expertos, para avanzar en el desarrollo de la ciberseguridad, Vietnam debe priorizar el perfeccionamiento de la capacitación profesional.



Ha The Phuong, subdirector general de la empresa CMC Cyber Security, reveló que su firma ambiciona promover el desarrollo de la ciberseguridad en el país mediante la creación de productos hechos en Vietnam, los cuales no sólo servirán al mercado nacional, sino también a las demandas internacionales.



Con los esfuerzos de las agencias estatales, los potenciales recursos de las empresas de ciberseguridad domésticas y la mejoría de conciencia pública en este ámbito, se espera que Vietnam avance en los próximos años en el desarrollo de la industria cibernética, con el fin de no quedarse atrás en la competencia cada vez más exigente en el mundo virtual global./.

