El portavoz adjunto del Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam, Doan Khac Viet (Fuente: VNA)

Hanoi, 28 may (VNA)- El portavoz adjunto del Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam, Doan Khac Viet, reiteró hoy que todas las actividades sin el permiso de Hanoi en los archipiélagos vietnamitas de Hoang Sa (Paracel) y Truong Sa (Spratly) no tienen valor.Al responder a pregunta de periodistas sobre las actividades ilegales de China como la explotación de arena y el cultivo de verduras utilizando nuevas tecnologías en la isla Phu Lam (Woody, inglés), en el archipiélago de Hoang Sa, el diplomático señaló que Vietnam ha afirmado en repetidas ocasiones que posee pruebas históricas suficientes y una base legal que atestigua su soberanía indiscutible sobre los mencionados conjuntos de islas, que está en conformidad con el derecho internacional.Todas las actividades sin el permiso de Vietnam en estos archipiélagos no tienen valor, enfatizó Khac Viet.Las actividades de cualquier parte en estos dos archipiélagos y las áreas sobre las cuales Vietnam tiene derechos soberanos y jurisdicción en el Mar del Este son violaciones de la soberanía y los derechos soberanos del país, así como del derecho internacional, agregó./.