Complejo de reliquias históricas Tay Son Thuong Dao (Fuente: baogialai.com.vn)

Hanoi (VNA)- El viceprimer ministro Vu Duc Dam firmó recientemente una decisión para reconocer cinco sitios de reliquias como sitios nacionales especiales.Se trata del complejo de reliquias históricas Tay Son Thuong Dao en los distritos de Kbang y Kong Chro de la provincia altiplánica de Gia Lai; el sitio conmemorativo del Presidente Ho Chi Minh en la isla Co To de la provincia norteña de Quang Ninh; y el sitio de reliquias históricas revolucionarias de Vietnam -Laos en el distrito de Yen Chau de la provincia norteña de Son La.Los puntos altos 1015 (Charlie, Sac Ly) y 1049 (Delta) en los distritos de Sa Thay y Dak To de la provincia altiplánica de Kon Tum se agregaron al sitio de reliquia nacional especial Victoria Dak To-Tan Canh.Thang Long Tu Tran (los cuatro guardias) en Hanoi, que son los cuatro templos sagrados de Bach Ma (Caballo Blanco) en el este, Voi Phuc (Elefante arrodillado) en el oeste, Kim Lien (Loto dorado) en el sur y Quan Thanh en el norte, también fue nombrado en la lista.El ministro de Cultura, Deportes y Turismo, los presidentes de los comités populares de las provincias donde se encuentran las reliquias reconocidas y los jefes de los organismos a nivel de ministerio están obligados a gestionar los sitios de conformidad con las normas legales sobre patrimonios culturales dentro de su competencia./.