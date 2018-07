Se cubren los mangos para prevenir efectos de insectos y enfermedades (Fuente: VNA)

Dong Thap, Vietnam (VNA) La provincia survietnamita de Dong Thap, la mayor productora de mango del Delta del Río Mekong con nueve mil 200 hectáreas y una producción anual de casi 100 mil toneladas, se propone convertir a esta fruta en un producto clave de exportación para 2020.Según Nguyen Thanh Tai, subdirector del Departamento local de Agricultura y Desarrollo Rural, para alcanzar ese propósito Dong Thap invirtió en mejorar la infraestructura tecnológica, el sistema de diques y la tecnología agrícola a fin de alcanzar las Buenas Prácticas Agrícolas Globales (Global GAP), así como resultados notables en la industria de postcosecha.Puntualizó que dos áreas de cultivo de mango con una extensión combinada de 33 hectáreas en la ciudad de Cao Lanh obtuvieron estándares Global GAP, mientras que otras dos con una superficie de más de 48 hectáreas cumplieron con las normas de Buenas Prácticas Agrícolas de Vietnam (VietGAP).Hasta ahora, precisó Thanh Tai, la localidad desarrolló seis áreas de producción de mango seguro con una extensión de más de 416 hectáreas y registró la propiedad intelectual de sus marcas Cat Chu Cao Lanh y Mangos Cao Lanh.Thanh Tai aplaudió que la provincia ha logrado mantener el surtido de mango durante todo el año.Mientras, Nguyen Phuong Tuyen, jefe de la Oficina de Tecnología e Investigación de tecnología de información del Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural local, afirmó que en el futuro la provincia no ampliará las áreas de cultivo de la dulce fruta, sino que se centrará en invertir en las áreas de almacenamiento y procesamiento para mejorar la cadena de valor en la producción del rubro.Bajo contratos firmados hace más de dos años, Dong Thap exportó cada mes 100-200 toneladas de mango a Japón, Corea del Sur, Hong Kong (China) y Nueva Zelanda.Tran Van Ha, de la Universidad de Can Tho, asesoró a Dong Thap para fomentar la conectividad entre los agricultores y entre éstos y las empresas para impulsar la producción, uno de los pilares clave de la estrategia de reestructuración agrícola de la provincia.Mientras tanto, Nguyen Bao Ve, exdirector de la Facultad de Agricultura de la Universidad de Can Tho, destacó que la provincia debe gestionar el sostenimiento de este árbol frutal para mejorar la calidad del mango, a la vez que se concentra en diversificar los productos para satisfacer las demandas del mercado.-VNA