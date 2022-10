Berlín (VNA)- Como líder económico de la Unión Europea (UE) y socio comercial más grande de Vietnam en Europa, la cooperación entre Alemania y el país asiático sigue enorme con muchas oportunidades nuevas, observó el embajador vietnamita en Berlín, Vu Quang Minh, sobre los vínculos comerciales bilaterales.

Delegados asistentes a la Conferencia de Cooperación Económica Vietnam -Alemania 2022 en Frankfurt (Fuente: VNA)

En particular, las empresas alemanas, incluidas las pequeñas y medianas firmas, tienden a diversificar socios de inversión y negocios en el contexto de los impactos negativos del conflicto en Ucrania y, por lo tanto, Vietnam se destaca como un socio confiable y un mercado atractivo para transferir inversión y comercio.Además, con una costa larga y accesible, Vietnam tiene condiciones favorables para cooperar con las empresas alemanas en el desarrollo de energía limpia y renovable, como eólica y solar, o producción de hidrógeno.En particular, recientemente, Alemania apoya la selección de Vietnam como un socio global en la transición energética equitativa del Grupo de siete economías industrializadas principales del mundo (G7).En este contexto, dijo Quang Minh, ahora es el momento dorado para que los dos países fortalezcan la cooperación para llevar a la asociación estratégica bilateral a un nivel superior, no solo en política, seguridad, sino también economía-comercio, ciencia y tecnología, educación y formación, capacitación profesional y asunto laboral. /.