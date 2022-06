Hanoi (VNA)- El Grupo de Telecomunicaciones e Industria Militar de Vietnam (Viettel) ganó la mayor cantidad de galardones entre más de 100 empresas participantes de todo el mundo en los Premios Mundiales de Tecnología de la Información (IT World Awards) de este año.En consecuencia, 41 productos y servicios de Viettel fueron galardonados en 37 categorías de los IT World Awards 2022, según el Comité Organizador.Se trata del tercer año consecutivo en que todos los productos y servicios presentados por Viettel resultan laureados.La cantidad de premios en la edición de 2022 también se triplicó en comparación con 2021.Los productos de Viettel se encuentran en campos estratégicos priorizados por el Gobierno para la transformación digital, a saber, salud, educación, finanzas, ciberseguridad, entre otros.Los IT World Awards son organizados por Network Product Guide, que sirve como guía para la investigación y consulta tecnológicas para las empresas en el Valle del Silicio./.