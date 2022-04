Esquema del hospital internacional Vinmec, (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA)- El hospital internacional Vinmec, del conglomerado Vingroup, inició recientemente la construcción del Hospital Vinmec Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire, el cual se diseñó según el modelo de resort de cinco estrellas en Vietnam El hospital, erigido en una superficie de 36 mil metros cuadrados, se ubica en la zona urbana Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire, en la comuna de Long Hung y Nghia Tru, distrito de Van Giang, provincia norteña de Hung Yen.La obra lujosa proveerá servicios de tratamiento médico, cirugía y descanso de cinco estrellas, y se unirá a la red de hospitales de Vinmec en todo el país.El nosocomio incluirá un edificio central de cinco pisos que cuenta con 13 departamentos entre los que se encuentran Reanimación y Emergencias, Medicina Interna, Pediatría, Obstetricia, Diagnóstico por la Imagen, y Laboratorio, con 130 camas de hospitalización y con capacidad para atender decenas de miles de visitas ambulatorias cada año.En particular, se construirán 18 habitaciones presidenciales que se construirán como villas separadas y dispondrán de cuartos para pacientes, familiares, personal médico, comedor, sala, y para tratamiento físico.Según lo previsto, la obra entrará en funcionamiento en 2024.Vinmec Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire será el octavo hospital en el Sistema médico de Vinmec en todo el país, en Hanoi, Ha Long, Hai Phong, Phu Quoc, Nha Trang y Ciudad Ho Chi Minh. /.