En el juicio (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA) El Tribunal Popular de Hanoi abrió hoy un juicio en primera instancia contra 54 personas acusadas de estar involucradas en el caso de "vuelos de repatriación", con los cargos de “sobornar”, "aceptar sobornos", "corretaje de sobornos", "estafa para apropiación indebida de bienes" y “abuso de cargo y poder en el ejercicio de funciones públicas”.

Entre los 21 acusados por el delito de "aceptar sobornos", se encontraban To Anh Dung (ex vicecanciller), Nguyen Thi Huong Lan (ex directora del Departamento Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores), Do Hoang Tung (exdirector adjunto del Departamento Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores), Nguyen Quang Linh (ex asistente del Vicepremier) y Chu Xuan Dung (ex vicepresidente del Comité Popular de Hanoi).

El jurado consta de dos jueces y tres jurados populares. Se asignó a cinco fiscales de la Fiscalía Popular Suprema y la Fiscalía Popular de Hanoi para ejercer el derecho a enjuiciar y supervisar los juicios de primera instancia. Casi 120 abogados participan en la protección de los derechos e intereses legales de los acusados.



El jurado también ha convocado a unas 60 personas con derechos y obligaciones afines, y a 40 testigos ante el tribunal.

Según la acusación anunciada por la Fiscalía Popular Suprema en el juicio, en enero de 2020, estalló la epidemia de la COVID-19 en China y se desarrolló de manera complicada en el mundo. Ante la situación, en marzo de 2020, el Gobierno organizó un vuelo de repatriación para 30 ciudadanos vietnamitas desde Wuhan (China). En abril de 2020, el Gobierno organizó una serie de vuelos con solo tarifas aéreas y aislamiento en instalaciones militares.

En noviembre de 2020, debido a las altas demandas de regreso a casa entre los ciudadanos vietnamitas en el extranjero y los recursos limitados, el Gobierno puso a prueba las operaciones de 10 vuelos de repatriación para los cuales los pasajeros tenían que pagar todas las tarifas (vuelos combinados), y asignó la tarea a un trabajo de grupo que reunió a funcionarios de cinco ministerios.

Durante el proceso de licenciamiento de luminarias y aprobación de los planes de cuarentena en las localidades, de septiembre de 2020 a diciembre de 2022, varios funcionarios de ministerios y sectores, así como personas de empresas, entre otras, infringieron la ley.

La Fiscalía determinó que en este caso, 25 acusados abusaron de sus cargos y poder para recibir sobornos por valor de casi 7,1 millones de dólares en el desempeño de sus funciones, lo cual provocó una pérdida de más de 421 mil dólares.



Mientras tanto, 23 representantes de las empresas dieron sobornos por más de 9,5 millones de dólares, y otros cuatro actuaron como intermediarios de sobornos por más de 3,1 millones de dólares y cometieron fraudes para apropiarse de casi 1,05 millones de dólares.

Según lo programado, el juicio tiene lugar en un mes./.