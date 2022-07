El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong (Fuente: VNA)

Al destacar el progreso firme y fuerte de Vietnam en ese combate, el autor citó estadísticas de la prensa vietnamita que muestran que durante la última década, los comités del Partido Comunista (PCV) y las comisiones de inspección en todos los niveles disciplinaron a más de dos mil 700 organizaciones del Partido y casi 168 mil miembros de la fuerza política, de los cuales siete mil 390 fueron sancionados por corrupción.El Comité Central, el Buró Político, el Secretariado y la Comisión Central de Inspección del PCV también impusieron medidas disciplinarias a más de 170 altos funcionarios, de los cuales 33 fueron miembros y ex miembros del Comité Central del Partido, y más de 50, oficiales de rango general en las fuerzas armadas.En particular, desde el comienzo del mandato XIII del Comité Central del Partido, 50 funcionarios bajo la dirección del órgano han sido disciplinados.Uch Leang sostuvo que los esfuerzos de prevención y lucha contra la corrupción son los preparativos de Vietnam para dar la bienvenida a los inversores extranjeros, ya que no creará acoso en el entorno empresarial nacional./.