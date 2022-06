Hanoi (VNA) - El viceprimer ministro vietnamita Le Van Thanh encargó al Ministerio de Transporte y las agencias involucradas trabajar con inversores para implementar servicios de cobro electrónico de peajes (ETC) en todo el país a partir del 1 de agosto próximo.Según un anuncio de la Oficina del Gobierno promulgado la víspera, el vicepremier solicitó que la totalidad de los peajes utilizados en todas las carreteras sean automáticos.En ese sentido, la Corporación de Inversiones para el Desarrollo de Autopistas de Vietnam acelerará las labores restantes a fin de completar la instalación de ETC antes del 31 de julio.Además, Van Thanh exigió a las partes relevantes centrarse en mejorar la calidad de ese servicio, así como aumentar la accesibilidad para funcionarios, trabajadores, fuerzas armadas, entre otros, y manejar cuidadosamente errores técnicos para asegurar el perfecto funcionamiento de todo el sistema de peajes en el país.En particular, los proveedores de servicios deben prestar atención a la difusión de información sobre el ETC en la vía rápida y preparar planes para las normas de tránsito y advertencias remotas, con el fin de limitar los vehículos que no son elegibles para ingresar a la vía rápida, lo cual provoca atascos y poca seguridad.También necesitan realizar informes mensuales sobre los resultados de la operación piloto de ETC, a la par de modificar, complementar y completar los mecanismos, políticas, normas legales y otros temas relacionados con ETC./.