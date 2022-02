Los pobladores de otras localidades regresan a Ciudad Ho Chi Minh a trabajar (Foto: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- Pese al mejoramiento de la situación epidémica en Ciudad Ho Chi Minh, no hay base para tratar el COVID-19 como una gripe estacional y manejarla como una enfermedad común, según la jefa de la oficina del Departamento municipal de Salud, Nguyen Thi Huynh Mai.La funcionaria hizo tal manifestación al intervenir en una conferencia de prensa efectuada la víspera por el Comité Directivo para la prevención y lucha antiepidémica y la recuperación económica de Ciudad Ho Chi Minh para informar sobre la situación del COVID-19 en la metrópolis survietnamita.En los últimos siete días, la tasa de mortalidad por el COVID-19 en la urbe se redujo por debajo de cuatro casos diarios, sin embargo, los pobladores no debe bajar la guardia, sino seguir fortaleciendo las medidas preventivas contra el mal, recomendó.El Departamento de Salud asesora al Comité Popular municipal sobre un plan para vacunar a 970 mil niños de cinco a 11 años que viven en la ciudad, incluidos 950 mil en edad escolar y 20 mil que no asisten a la escuela.Nguyen Hong Tam, subdirector del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Ciudad Ho Chi Minh, señaló el riesgo de que la cantidad de casos continúe aumentando, cuando los estudiantes regresan a la escuela.Por tal motivo, los sectores de la salud y educación de la ciudad se comprometen a esforzarse todo lo posible para detectar los casos infectados y prevenir la propagación del coronavirus en las escuelas.Con respecto a las regulaciones para las personas que ingresan a Ciudad Ho Chi Minh, Hong Tam enfatizó que la urbe ya no realiza pruebas rápidas a los pasajeros en el Aeropuerto de Tan Son Nhat.Antes de abordar el avión de regreso a Vietnam, los viajeros deben presentar un certificado con resultado negativo en la prueba de PCR realizada en las últimas 72 horas y rellenar una declaración médica, precisó.Las personas vacunadas contra el COVID-19 o recuperadas de la enfermedad realizarán la cuarentena en su domicilio durante tres días, mientras que para aquellos que no hayan completado la pauta de inoculación, se les requerirá el aislamiento por siete días.El 14 de febrero fue el primer día de regreso a las escuelas para los estudiantes de jardines infantiles y de la enseñanza primaria en Ciudad Ho Chi Minh.Trinh Duy Trong, representante del Departamento municipal de Educación y Formación, dijo que el mismo día se detectaron tres alumnos infectados con el COVID-19.El mencionado Departamento orientó a las instituciones educativas implementar estrictamente las medidas de prevención y control antiepidémico, a la par de reforzar el monitoreo, las pruebas y la detección de los casos infectados.Por otro lado, el Departamento de Industria y Comercio de Ciudad Ho Chi Minh coordina con la Dirección de Supervisión de Mercado para inspeccionar, supervisar y monitorear de cerca la situación del negocio petrolero en la ciudad y seguir trabajando con los proveedores para actualizar la información a la ciudad y el Ministerio de Industria y Comercio./.