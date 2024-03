La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam, Pham Thu Hang (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- El Ministerio de Relaciones Exteriores recomienda a los ciudadanos vietnamitas que tengan cuidado con las ofertas engañosas de trabajo en el extranjero con salarios altos, o los reclutamientos que no requieren civismo, calificación, contrato y no pasa por empresas y organizaciones de despacho de mano de obra.



La portavoz de la Cancillería, Pham Thu Hang, dio tal solicitud al responder hoy a las preguntas de los periodistas sobre la protección ciudadana para los coterráneos en Camboya y Tailandia que fueron detenidos por las autoridades locales por trabajar en los casinos fraudulentos.



Según información del Consulado General de Vietnam en la provincia camboyana de Sihanoukville, el 9 de marzo, más de 100 connacionales que trabajaban en un establecimiento ilegal de juego virtual fueron arrestados y deportados por las autoridades del país anfitrión.



Bajo la dirección de la Cancillería, el 11 de marzo, el Consulado General de Vietnam en Sihanoukville coordinó con las autoridades camboyanas y nacionales para llevar a cabo los trámites consulares para recibir a esos pobladores a través de la puerta fronteriza internacional Prek Chak - Ha Tien, dijo la funcionaria.



Respecto al caso de 18 ciudadanos vietnamitas arrestados en Tailandia, Thu Hang enfatizó que inmediatamente después de recibir la información, la Embajada de Vietnam en ese país se puso en contacto con las autoridades locales para recabar información y verificar las identidades de esas personas.



Acorde con la representación diplomática, los 18 ciudadanos fueron arrestados por participar en la organización de juegos/estafas para propagar/inducir directa o indirectamente a otros a apostar a través de medios electrónicos que no han sido autorizados por agencias funcionales.

La Embajada de Vietnam en Tailandia continuará siguiendo de cerca el caso y asesorará a las autoridades locales para garantizar los derechos legítimos de los conciudadanos, subrayó la vocera.



Recientemente, han ocurrido muchos incidentes similares. Por ello, Thu Hang solicitó a los ciudadanos a estudiar cuidadosamente el contenido del empleo, la unidad de contratación, el lugar de trabajo, la indentidad del presentador, la política de seguro y los beneficios para tomar decisión correcta antes de ir a trabajar al extranjero./.