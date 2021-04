Hanoi (VNA)- Las aerolíneas vietnamitas tienen derecho a rechazar el transporte de los pasajeros que no realicen la declaración médica y no cumplan las regulaciones antiepidémicas, según informó hoy el director de la Autoridad nacional de Aviación Civil (AACV), Dinh Viet Thang.Según un documento emitido por la mencionada entidad, en caso de que los viajeros aborden a los aviones sin realizar la declaración médica, las empresas aéreas tendrán que asumir la responsabilidad de acuerdo con la ley.Las líneas y terminales aéreas y agencias pertinentes deben controlar con urgencia el cumplimiento de ese requisito, además de promover la divulgación sobre el tema, precisó la fuente.También es necesario asignar al personal en los quioscos de facturación para ayudar a los pasajeros en la realización de la declaración médica, y coordinar con los aeropuertos para implementar las notificaciones al respecto en el sistema de aviso y en los paneles en áreas de seguridad y de inspección previa al embarque.Por otro lado, los aeropuertos necesitan crear condiciones favorables para que las aerolíneas notifiquen a sus clientes sobre la declaración médica antes del viaje en el sistema de radio o en las pantallas de notificación.En particular, la AACV exigió implementar las mencionadas directrices para todas las aerolíneas extranjeras que operan en los aeropuertos nacionales./.