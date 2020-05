(Fuente: VNA)

Soc Trang, Vietnam, 2 may (VNA)- El Consulado General de Indonesia expresó el agradecimiento al colectivo de oficiales y soldados del Comando de la Guardia Fronteriza de esta provincia vietnamita por buscar, rescatar y apoyar a cinco ciudadanos del barco indonesio JAGAL RAYA, naufragado en aguas de esta localidad sureña.



Así lo informó el primer coronel Nguyen Triu Men, comisario del Comando de la Guardia Fronteriza provincial, al referirse a una carta enviada por parte indonesia a su entidad, en la cual el cónsul general de ese país insular, Hanif Salim, también mostró su confianza en la buena marcha de las relaciones de cooperación bilateral en el próximo tiempo.



La embarcación JAGAL RAYA, con siete marineros a bordo, que transportaba 230 toneladas de arroz desde el puerto de My Thoi, en la provincia sureña de An Giang, con rumbo a Filipinas, encalló a las 21:00 del 26 de abril en la Boya número 3, a unas cinco millas náuticas al sureste de la costa de Dong Hai, en la provincia meridional de Tra Vinh. El agua entró en el barco y luego se hundió.

Tras recibir la información, el Centro de Coordinación de Búsqueda y Salvamento Marítimo de Vietnam movilizó dos barcos de guardia costera de Vung Tau al escenario de incidente para colaborar en las operaciones de rescate.

Hasta el 28 de abril, cinco miembros de la tripulación fueron encontrados y traslados a hospitales locales para la atención médica.- VNA





VNA source