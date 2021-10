La vietnamita-francesa Tran To Nga interviene en la cita (Foto: VNA)

París (VNA)- El embajador de Hanoi acreditado en París, Dinh Toan Thang, elogió los esfuerzos de la organización francesa Collectif Vietnam Dioxine para apoyar las campañas a favor de la demanda de la vietnamita-francesa Tran To Nga contra las empresas químicas estadounidenses y recaudar fondos para las víctimas del Agente Naranja/dioxina en el país indochino.

Al recibir la víspera aquí a representantes de la mencionada organización, el diplomático expresó su admiración por la determinación y el coraje de To Nga, quien sigue persistentemente la demanda contra las empresas estadounidenses suministradoras de sustancias tóxicas utilizadas por el ejército norteamericano durante la pasada guerra en Vietnam.

Informó a Collectif Vietnam Dioxine sobre los esfuerzos del Estado y el pueblo vietnamitas para aliviar los dolores físicos y mentales de las víctimas del defoliante.



Cada año, el Estado vietnamita destina alrededor de 463,7 millones de dólares en la atención, apoyo y capacitación profesional de los afectados por el Agente Naranja, precisó.



En 2019, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural decidió eliminar el glifosato de la lista de productos fitosanitarios autorizados a circular en Vietnam, lo que se considera una acción responsable de Hanoi, con la esperanza de poner la salud pública por encima de los asuntos económicos y comerciales, destacó.



Por otro lado, la descontaminación en sitios severamente contaminados por la dioxina como los aeropuertos de Bien Hoa (Dong Nai) y Da Nang también se ha implementado de manera efectiva con el apoyo del Gobierno de Estados Unidos, continuó.



Toan Thang exhortó a los miembros de Collectif Vietnam Dioxine a continuar tomando acciones prácticas y concretas para ayudar a las víctimas del Agente Naranja en el futuro, al reiterar su compromiso de acompañarlos en la lucha por la justicia y los derechos de ese grupo de personas en Vietnam.



En la reunión, To Nga expresó su gratitud por el afecto y apoyo de los amigos franceses y los vietnamitas de todo el mundo, lo que, dijo, la ha motivado a seguir luchando hasta su último aliento.



A su vez, Vo Dinh Kim, coordinador de Collectif Vietnam Dioxine, afirmó que su entidad continuará realizando actividades de difusión sobre el Agente Naranja y movilizando ayuda para las víctimas de esa sustancia nociva y el caso de To Nga.



La organización envió una carta al Gobierno francés solicitando un día oficial para conmemorar a las víctimas de la dioxina, agregó.



Establecida en 2004, Collectif Vietnam Dioxine es una organización no gubernamental que reúne a casi 20 asociaciones y delegaciones de vietnamitas en Francia y amigos locales, incluida la Unión General de Vietnamitas en Francia (UGVF), Unión de Jóvenes de la nación indochina en este país ( UJVF), la Asociación de Amistad Francia-Vietnam (AAFV) y la Asociación Republicana de Veteranos del estado europeo.



De 1961 a 1971, las tropas estadounidenses rociaron unos 80 millones de litros de productos químicos tóxicos, de los cuales el 61 por ciento era el Agente Naranja, que contenía 366 kilogramos de dioxina, sobre más de tres millones de hectáreas de tierras en el sur de Vietnam (aproximadamente el 25 por ciento del área total de esa región y 17 veces más que la densidad permitida para su uso en la agricultura norteamericana).



Se estima que casi 4,8 millones de vietnamitas fueron expuestos a esa sustancia química, mientras que otros tres millones, que son sus hijos, nietos e incluso bisnietos, todavía sufren las afectaciones a pesar de que la guerra acabó hace casi medio siglo./.