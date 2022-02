Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) – El aprendizaje presencial se reanudará para los alumnos de primero a sexto grado en 18 distritos suburbanos y pueblos de Hanoi a partir del 10 de febrero, después de un largo tiempo de estudio en línea debido al COVID-19.

En un documento emitido la víspera, el Comité Popular de Hanoi solicitó al Departamento de Educación y Formación coordinarse con el de Salud para guiar a los distritos a observar las normas antipandémicas durante las actividades de aprendizaje en persona.



Las localidades suburbanas de Hanoi son Ba Vi, Chuong My, Dan Phuong, Dong Anh, Gia Lam, Hoai Duc, Me Linh, My Duc, Phu Xuyen, Phuc Tho, Quoc Oai, Soc Son, Son Tay, Thach That, Thanh Oai, Thanh Tri, Thuong Tin y Ung Hoa.

Por otro lado, los alumnos de primero a sexto grado en 12 distritos urbanos y aquellos en áreas de alto riesgo continuarán estudiando en línea, mientras que los niños en edad preescolar se quedarán en casa.

Se solicita a las escuelas que cumplan con los requisitos de seguridad contra el COVID-19. Solo los maestros completamente vacunados pueden impartir clases presenciales.



Los estudiantes pasarán sólo la mitad del día en la escuela. La ciudad exige que las instituciones docentes no realicen servicios de internado diurno ni abran comedores.

Se pidió a las autoridades sanitarias de los distritos que prepararan planes para responder a las infecciones por COVID-19 en las escuelas. Están autorizados a decidir sobre el cierre de las escuelas si es necesario.

Anteriormente, el Comité Popular de Hanoi decidió permitir que los estudiantes de séptimo a duodécimo grado regresaran a la escuela a partir del 8 de febrero./.