Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- El centro de servicios de empleo para jóvenes de Ciudad Ho Minh Yescenter, la Federación municipal de Trabajo y las autoridades concernientes del distrito de Go Vap celebraron un festival destinado a crear oportunidades de empleo y contratación para trabajadores que perdieron sus puestos laborales debido a la pandemia del COVID-19.



Nguyen Van Sang, director de Yescenter, destacó que la actividad constituyó una buena oportunidad y condición para que los trabajadores interactúen directamente con empresas e instituciones de capacitación y, al mismo tiempo, puedan elegir el empleo adecuado.



Asimismo, las empresas y las unidades reclutadoras también pudieron entrevistar y contratar directamente a los empleados calificados para sus operaciones productivas y comerciales, agregó.



En la ocasión, Yescenter presentó una combinación de trabajo "tres en uno" para apoyar a los empleados afectados por la epidemia, que incluye: un alquiler de cero dong, prueba rápida del virus SARS-CoV-2 gratuita y servicios de conexión laboral inmediata hasta el fin de este mes.



En específico, el centro ofrecerá 60 habitaciones de alquiler gratuitas y cerca de 200 con descuentos del 30 al 50 por ciento; así como asistirá a la realización de los test del coronavirus para todo el personal de las empresas antes de que comiencen a trabajar.



Con respecto a la conexión laboral, Van Sang dijo que su entidad efectuó con anterioridad una encuesta a más de 300 empresas que necesitan reclutar más de 50 mil empleados en diversos sectores, de los cuales los servicios comerciales ocupan alrededor del 42 por ciento, la técnica el 20 por ciento, y el renglón de la producción aproximadamente el 35 por ciento.

Trabajadores afectados por el COVID-19 participan en el evento (Foto: VNA)

En el festival, muchas empresas y reclutadores ofrecieron puestos laborales con salarios competitivos, junto con subsidios, recompensas, y se comprometieron a garantizar los regímenes de bienestar para los trabajadores, como seguro médico, social y de accidentes, entre otros.



La mayoría de las empresas participantes en la cita operan las actividades de producción y negocios bajo el plan "tres in situ" en el contexto del COVID-19 y comenzaron a reclutar trabajadores inmediatamente después que la urbe flexibilizó las restricciones del control antiepidémico.



Un representante de la compañía de prendas de vestir Phuong Dong dijo que aunque el número de contrataciones no es alto, su entidad reclutará a trabajadores de manera regular y continua junto con muchas políticas preferenciales para asegurar la cantidad de empleados y puestos de trabajo para los negocios, especialmente desde ahora hasta fin de año.



También en el festival, la Federación de Trabajo del distrito de Go Vap entregó numerosos obsequios a los trabajadores desfavorecidos que perdieron sus empleos debido a los impactos del COVID-19.



Hasta el momento, el 94,4 por ciento de los trabajadores en los parques industriales en Ciudad Ho Chi Minh completaron el esquema de vacunación contra el COVID-19 con dos dosis o se recuperaron de la enfermedad.

Las empresas locales buscan aumentar sus recursos humanos para asegurar las cadenas de producción, mientras que varias fábricas aceleran sus operaciones para cumplir con el suministro de bienes y liquidar los pedidos pendientes de clientes dentro y fuera del país, así como completar los encargos de fin de año.

En la actualidad, las empresas locales aplican el método de producción segura, a la vez que adoptan las medidas preventivas contra el coronavirus en la “nueva normalidad” para el desarrollo socioeconómico.

Con anterioridad, el Parque de Tecnologías Avanzadas de Ciudad Ho Chi Minh puso en operación un área de cuarentena concentrada para recibir a los pacientes del COVID-19 que son los trabajadores sin síntomas y con enfermedades subyacentes y condiciones de autoaislamiento en el hogar.

Esos portadores no tienen que costear ninguna tarifa porque sus empresas pagarán casi cinco dólares por las comidas diarias, lo que les facilita mejorar la salud de los laborantes y fomentar la producción./.