El vicepresidente de la Asamblea Nacional Uong Chu Luu entrega la resolución sobre el establecimiento de la ciudad de Phu Quoc a dirigentes de la provincia de Kien Giang. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- La provincia sureña de Kien Giang anunció oficialmente el establecimiento de la ciudad de Phu Quoc y sus barrios, lo que la convirtió en la primera urbe isleña de Vietnam.En virtud de esta decisión, aprobada el 9 de diciembre de 2020 por la Asamblea Nacional de Vietnam, la superficie de Phu Quoc cubre toda el área natural y la población de 179 mil 480 personas del distrito homónimo.Geográficamente, Phu Quoc limita con la ciudad de Ha Tien, del distrito de Kien Luong, provincia de Kien Giang, el Golfo de Tailandia y Camboya.Se establecieron dos distritos de Duong Dong y An Thoi; y siete comunas de Bai Thom, Cua Can, Cua Duong, Duong To, Ganh Dau, Ham Ninh y Tho Chau.Al presenciar en el evento, el viceprimer ministro Truong Hoa Binh destacó el significado del establecimiento de la ciudad de Phu Quoc, y expresó su deseo de que se convierta pronto en sede de turismo internacional y centro económico clave del Sur.Pidió a las autoridades locales perfeccionar la planificación, fortalecer la gestión estatal sobre inversión, desarrollo urbano, protección forestal y ambiental, al mismo tiempo que garantizar la seguridad y defensa, la independencia e integridad territorial nacional, la soberanía sobre el mar y las islas.En su intervención en el acto de anuncio, el presidente del Comité Popular de Kien Giang, Lam Minh Thanh, afirmó que Phu Quoc tiene una importante posición geopolítica y dispone e numerosas potencialidades de desarrollo socioeconómico.Hasta la fecha, señaló, este territorio atrajo 372 proyectos de inversión, con un capital registrado de 16 mil 500 millones de dólares. El turismo es su sector económico clave, con un aumento de 45 por ciento de las llegadas extranjeras. /.