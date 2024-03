Quang Ninh, Vietnam (VNA) Durante los últimos tiempos, los delfines, incluidos delfines blancos, han aparecido muchas veces en las aguas de la provincia norteña de Quang Ninh , como en la bahía de Ha Long, Bai Tu Long y la isla Co To.En concreto, aparecieron hoy en las redes sociales imágenes y clips de un delfín nadando en la cueva de Luon, en la bahía de Ha Long Bui Trong Anh (Línea de cruceros Essence Grand), quien filmó esas imágenes, compartió que aunque ha estado involucrado en trabajos de servicio en la Bahía de Ha Long en muchos años, esta es la primera vez que ha tenido la suerte de presenciar a los delfines nadando cómodamente ante sus ojos de esa manera.Con anterioridad, el 27 de marzo, dos ballenas blancas nadaron en las aguas de Van Don (cerca del puerto marítimo de Ao Tien).En cuanto a las aguas de Co To, desde 2023 hasta ahora han aparecido muchas veces bancos de delfines, ballenas y gaviotas... El 20 de enero pasado, apareció un banco de unos 30 delfines en las aguas de la isla Co To.La aparición de esas especies en esta área marina muestra que el sistema ecológico y el ambiente marino local están mejorando, en especial, en los últimos años debido a los esfuerzos locales./.