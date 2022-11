Quang Ninh, Vietnam (VNA)- Un delfín varado en aguas poco profundas en el distrito insular de Co To, en la provincia norvietnamita de Quang Ninh, fue rescatado y devuelto al mar de forma segura hoy.El mamífero que pesaba más de 35 kilogramos fue visto nadando en las aguas y luego se quedó atrapado esta madrugada. Los pescadores locales acudieron rápidamente al rescate y el delfín se alejó nadando rápidamente después de ser empujado a aguas más profundas.Con anterioridad, el sábado pasado se vio al delfín rondando durante varias horas en el agua cerca del puerto de Co To. Se trata de la segunda vez que delfin es aparecen en esta zona marítima en lo que va de año.Las autoridades locales han advertido a los residentes que no se acerquen a los delfines para evitar asustarlos.Durante los últimos años, los funcionarios y pobladores de Co To se esfuerzan por proteger a los animales en riesgo de extinción./.