Hanoi (VNA)- La aplicación MoMo de Vietnam fue nombrada entre las 10 mejores plataformas globales por TABInsights, entidad de investigación de la revista The Asian Banker.MoMo también ganó, con anterioridad, el galardón a la "Mejor plataforma para servicios financieros en Vietnam" en los Premios a la excelencia en servicios financieros minoristas de The Asian Banker , el 16 de marzo.El único representante vietnamita en la lista de Top 10 Global Platforms 2023 ocupa el séptimo lugar en el listado que incluye gigantes como Alipay, Apple Pay y Paypal.TABInsights evaluó las 20 plataformas globales líderes y las clasificó según los criterios sobre clientes, cobertura y alcance del servicio, uso y compromiso, desempeño financiero, estrategia y liderazgo.“La mejor plataforma demuestra esfuerzos excepcionales para reunir una amplia variedad de servicios integrados y relevantes que los clientes requieren para administrar sus necesidades financieras y no financieras”, dijo TABInsights.La revista describió a MoMo como una plataforma con tecnología sobresaliente que ofrece una amplia gama de productos y servicios financieros a través de asociaciones con instituciones financieras, bancos y socios minoristas.MoMo se asocia con más de 70 instituciones financieras internacionales y vietnamitas, incluidos bancos y compañías de seguros y está conectado directamente con 32 bancos, NAPAS (Servicio Nacional de Pago de Vietnam) y la mayoría de los emisores de tarjetas de crédito internacionales.Según Nguyen Manh Tuong, director ejecutivo de MoMo, el reconocimiento de The Asian Banker evidencia los esfuerzos de MoMo en su misión de utilizar la tecnología para mejorar la calidad de vida de los usuarios y contribuir a acelerar el objetivo de inclusión financiera de Vietnam./.