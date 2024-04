En el evento (Fuente:VNA)

Hanoi(VNA)- La empresa Suntory PepsiCo Vietnam inició hoy la construcción de una nueva fábrica de bebidas en el parque industrial de Huu Thanh, en la provincia sureña de Long An, con una inversión prevista de 300 millones de dólares.

La fábrica, que se levantará en una superficie de cerca de 20 hectáreas, será la mayor y más moderna de Suntory PepsiCo en Asia-Pacífico, y contará con una capacidad de 800 millones de litros al año.

La planta operará con energías renovables, como biomasa y energía solar, lo cual ayudará a reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero en todas las actividades de producción.

Al mismo tiempo, la fábrica producirá productos con envases elaborados con plástico 100% reciclado, además de aplicar iniciativas para ahorrar recursos naturales en la producción.

En el acto, Jahanzeb Khan, director general de Suntory PepsiCo Vietnam, dijo que la fábrica en Long An tiene la mayor inversión en la historia de la compañía en este país indochino.

Esta planta de última generación ayudará a elevar los estándares de productividad y sostenibilidad, allanando el camino para el crecimiento a largo plazo de la empresa y mejorando su capacidad para atender a los consumidores, expresó.

La fábrica, la sexta de Suntory PepsiCo en Vietnam, demuestra la visión de la compañía en su estrategia de desarrollo a largo plazo en el país indochino, subrayó.

En su intervención, Nguyen Van Ut, presidente del Comité Popular de Long An, dijo que la elección de Suntory PepsiCo Vietnam de Long An como destino de inversión contribuye a afirmar que el entorno de inversión en la provincia es verdaderamente atractivo.

Mientras tanto, Do Thanh Trung, viceministro de Planificación e Inversión, destacó que el gobierno vietnamita aprecia el continuo aumento de la inversión y el desarrollo sostenible de Suntory PepsiCo en Vietnam.

El proyecto de Suntory PepsiCo en Long An es uno de los mayores de inversión extranjera directa en la provincia y se espera que contribuya al desarrollo socioeconómico de la región del delta del Mekong, en general, y de la provincia de Long An, en particular./.