Hanoi, 13 dic (VNA)- Tres jóvenes artistas vietnamitas, incluidos el rapero Binz, la cantante Amee y el coreógrafo Quang Dang fueron galardonados en los premios de Mnet Asian Music Awards - MAMA 2020, transmitido en vivo desde Corea del Sur, debido a la pandemia de COVID-19.

Artistas vietnamitas ganan prestigiosos premios musicales de Asia

Binz fue nombrado el "Mejor artista en Vietnam". El rapero es conocido en la escena underground del país indochino con canciones virales como OK, Gene, So Far, Krazy, Sea lo que sea y su gran éxito Bigcityboi.

La cantante Amee fue honrada como "Mejor nueva artista en Vietnam". La joven ha logrado algunos éxitos como ¿Dónde está tu casa?, Café negro helado sin azúcar y Por qué aún no regresas a casa.

Quang Dang ganó el premio "Mejor coreógrafo del año". Anteriormente, la canción vietnamita sobre el coronavirus, acompañada por el baile coreografiado por Quang Dang, se volvió viral en las redes sociales mundiales, después de su aparición en el programa “Last Week Tonight” del canal televisivo estadounidense HBO y fue calificado por presentador John Oliver como un "auténtico club-banger"./.