Ciudad de México (VNA) Una delegación de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en México realizó una visita de trabajo, del 30 de mayo al 1 de junio, en el estado de Colima, con el objetivo de fortalecer las relaciones en todos los aspectos, especialmente en el comercio, inversión, turismo, educación, agricultura y puertos marítimos.Como parte de su agenda, la delegación, incluidos los embajadores de Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam, visitó de cortesía a la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, asistió al Foro Empresarial ASEAN-Colima, firmó la Carta de Intención de Cooperación y recorrió la Universidad de Colima, el cluster portuario de Manzanillo y algunas empresas típicas locales.En las reuniones, funcionarios y empresarios locales valoraron en alto grado la posibilidad de fortalecer la cooperación en todos los aspectos con la ASEAN , especialmente en economía, comercio, inversión, turismo, educación y logística portuaria, ayudando así al estado de Colima , en particular, y a México , en general, a diversificar los mercados de exportación y atraer más capital de inversión extranjera.Al intervenir en la apertura del Foro Comercial ASEAN-Colima, el secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Colima, Francisco Javier Rodríguez García, afirmó que el evento no es solo una oportunidad para que ambas partes presenten una posible cooperación de inversión - comercio, sino también para intercambiar experiencias sobre la implementación de políticas de seguridad social, crecimiento económico aunado a la protección ambiental, en aras de lograr las metas de desarrollo sostenible y conservación de la diversidad natural.En el foro que contó con la asistencia de representantes de ministerios, sectores y empresas locales, además de presentar las fortalezas y políticas de atracción de inversiones de cada país, los embajadores de los países de ASEAN resaltaron las enormes oportunidades de cooperación entre la agrupación y Colima, especialmente cuando comparten similitudes en las políticas de desarrollo económico y atracción de inversión extranjera.En su intervención, el embajador vietnamita, Nguyen Hoanh Nam, enfatizó en el potencial de la cooperación entre Vietnam y el estado de Colima, en particular, y México, en general, en los campos de comercio, inversión, agricultura, educación, turismo y logística portuaria.Al evaluar a México como uno de los mercados importantes de Vietnam en América Latina, el diplomático hizo un llamado a las empresas para fortalecer la conectividad y aprovechar los tratados de libre comercio, especialmente el Acuerdo Integral y Progresista para la Asociación Transpacífico.Según él, México es actualmente el segundo socio comercial de Vietnam en América Latina y viceversa, Vietnam deviene el octavo mercado importante de importación y exportación de México en Asia y el duodécimo de México en el mundo.En la ciudad de Manzanillo, la misión diplomática de la ASEAN trabajó con la administración del clúster portuario de Manzanillo para comprender la capacidad de uno de los puertos marítimos más grandes de México y también una importante puerta de entrada marítima que conecta al país con el Océano Pacífico, el cual incluye los mares pertenecientes a la ASEAN.En un encuentro de trabajo con la Junta Directiva de la Universidad de Colima, ambas partes intercambiaron modelos de formación universitaria avanzada y de posgrado; así como discutieron el potencial del intercambio de estudiantes entre la Universidad de Colima y sus similares de la ASEAN.En esta ocasión, el Gobierno del estado de Colima y los embajadores de los países de ASEAN firmaron una Carta de Intención sobre cooperación bilateral en las áreas de turismo, educación, cultura y comercio.Según datos oficiales, aunque representa solo el 0,3 por ciento de la superficie total del país, Colima es uno de los estados con mayor nivel de desarrollo socioeconómico en México con un Producto Interno Bruto per cápita de hasta 22 mil 532 dólares./.