Yakarta (VNA)- Funcionarios y especialistas de los países de la ASEAN y la Unión Europea ( UE ) participaron en el segundo seminario sobre el desarrollo del sistema del transporte inteligente (ITS en inglés) en la región.En el evento, celebrado los días 27 y 28 de los corrientes en Yakarta, los participantes intercambiaron informaciones y experiencias sobre ese sistema, y debatieron los desafíos y oportunidades para el desarrollo del ITS en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).También presentaron y aprobaron el trabajo científico “Recomendaciones para el desarrollo de la planificación general del ITS nacional”, el cual evalúa esa labor en los países miembros del bloque.El estudio también propuso sugerencias sobre los pasos destinados a elaborar el plan nacional sobre el ITS y garantizar la interacción entre las partes en la implementación del sistema en la región./.