Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Phnom Penh (VNA) - Camboya reportó 256 nuevos casos de la COVID-19 hoy, incluidas infecciones de las subvariantes BA.4 y BA.5 de Ómicron, según el Ministerio de Salud del país.El primer ministro camboya no, Samdech Techo Hun Sen, dijo que, aunque no se ha registrado ninguna muerte relacionada con la COVID desde el 20 de abril, y algunos pacientes de las subvariantes muestran síntomas graves en comparación con las otras anteriores de Ómicron como BA.1 y BA.2.La mayoría de los pacientes registrados reciben terapia en el hogar, mientras que aquellos que presenten síntomas graves serán trasladados al hospital, anotó Hun Sen.Agregó que si la COVID-19 no muta más y se contiene la viruela del mono, no será necesario cerrar las escuelas como el año pasado.Afirmó que la vacunación desempeña un papel crucial en el mantenimiento de la vida en la nueva normalidad.La vocera del Ministerio de Salud, O Vandine, dijo que cada dosis de refuerzo, ya sea la tercera, cuarta o quinta, protege a las personas de fatalidades si contraen el virus y también fortalece su inmunidad./.