Depositan flores ante el Mausoleo del Presidente Ho Chi Minh (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA)- Una delegación de dirigentes de Hanoi, encabezada por el secretario del Comité del Partido Comunista en la capital, Vuong Dinh Hue, rindió hoy homenaje al emperador Ly Thai To (974-1028), fundador de Thang Long-Hanoi, en ocasión del 1010 aniversario de la fundación de la ciudad.Los delegados colocaron inciensos ante el monumento del rey Ly Thai To, ubicado frente del lago Hoan Kiem para honrar los aportes del fundador de esta capital milenaria y los reyes de las dinastías de Ly, Tran, Le y Mac.Ly Thai To, cuyo nombre de nacimiento fue Ly Cong Uan, fue el primer emperador de la dinastía Ly. Decidió trasladar la capital desde Hoa Lu a Dai La (antiguo nombre de Hanoi ) en el año 1010.Según la leyenda, cuando su convoy llegó al sitio, cerca del barco del rey apreció un dragón dorado volando al cielo, por lo que cambió el nombre de la capital a Thang Long (dragón ascendente).En la misma jornada, la delegación también depositó flores en el Mausoleo del Presidente Ho Chi Minh para rendir homenaje al extinto líder revolucionario y a los héroes de guerra y soldados caídos./.