Can Tho, Vietnam (VNA)- Autoridades de la ciudad survietnamita de Can Tho sostuvieron hoy una sesión de trabajo con un representante del Banco Asiático para el Desarrollo (BAD) sobre los paquetes de apoyo de la entidad al Plan de reestructuración agrícola de la localidad para el período 2019-2023.

Sesión de trabajo entre autoridades de la ciudad survietnamita de Can Tho y representantes del Banco Asiático para el Desarrollo (Fuente: VNA)

La vicepresidenta del Comité Popular municipal, Vo Thi Hong Anh manifestó en su reunión con el director del BAD en Vietnam, Eric Sidgwick, que esa ciudad se propone mejorar la calidad y competitividad de sus productos agrícolas, construir áreas de producción de alta tecnología, y desarrollar variedades de animales y plantas de calidad.Para alcanzar tal objetivo, dijo, Can Tho espera recibir el apoyo de la institución financiera en la investigación de mercado, la aplicación de avances tecnológicos en la producción, la promoción de marcas de productos agrícolas locales y, especialmente, en el acceso a recursos de capital ordinario.Por su parte, Sidgwick indicó que el BAD enviará expertos a Can Tho para ayudar al desarrollo agrícola local, incluida la transferencia de técnicas y tecnologías, y la aplicación de buenas normas de producción.El banco apoyará a la urbe en la capacitación del personal, en la atracción de inversiones en el sector y en la conectividad entre empresas y cooperativas, señaló.Sugirió que Can Tho elabore planes específicos para el desarrollo de la agricultura y determine los productos principales de la localidad.Hong Anh, a su vez, prometió crear las condiciones más favorables para los expertos del BAD, y simplificar los procedimientos para acelerar el despliegue del Plan de reestructuración agrícola de la ciudad. – VNA