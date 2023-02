Vientiane (VNA)- El Banco de Laos (BOL, por sus siglas en inglés) emitió una decisión sobre la fijación del tipo de cambio para guiar a los bancos comerciales en el negocio de divisas.La medida permite a los bancos comerciales tener un margen más flexible en la compra y venta de divisas, estabilizando así el valor de la moneda local, el kip (LAK).Específicamente, las instituciones financieras pueden fijar el tipo de cambio cada día con base en la tasa de referencia establecida por el BOL.En consecuencia, las tasas de compra y venta de LAK/USD no deben diferir en más del 4,5 por ciento en comparación con la tasa anunciada por el BOL.La nueva decisión no limita la amplitud de la tasa de cambio entre LAK y EUR, THB, CNY y otras monedas, lo que permite posibles desviaciones de la cifra de referencia del BOL.Sin embargo, en todos los tipos de cambio, la brecha entre las tasas de compra y venta no debe exceder el uno por ciento. Los bancos comerciales están obligados a informar diariamente al BOL el valor de sus transacciones de divisas , con informes separados para cada moneda.En 2023, el gobierno de Laos se compromete a endurecer más el tipo de cambio sobre la base de un mecanismo orientado al mercado pero bajo la gestión estatal./.