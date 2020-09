Hanoi (VNA)- El Banco Estatal de Vietnam (BEV) no acepta el dinero digital como moneda ni como un medio legal de pago en el país, afirmó el vicedirector del Departamento de Pago de la institución financiera, Nghiem Thanh Son.Al señalar que todavía existen empresas que movilizan capital en dinero virtual, el funcionario enfatizó que la posesión, comercio y uso de esa moneda como activo presenta muchos riesgos para las personas y no está amparado por la ley.Por tal motivo, el BEV recomienda a las organizaciones e individuos no invertir, guardar ni realizar transacciones relacionadas con el billete virtual.Recientemente, el Ministerio de Finanzas decidió establecer un grupo de investigación sobre los activos y monedas digitales, que se encargará de investigar y proponer las políticas y mecanismos de gestión de acuerdo con las funciones y tareas de la cartera./.