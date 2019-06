Hanoi (VNA) - El Banco de Comercio Exterior de Vietnam (Vietcombank), firmó un contrato de crédito por 200 millones de dólares con el Banco Japonés de Cooperación Internacional (JBIC), para el financiamiento de proyectos de energía renovable en este país.

Escena de la firma (Fuente: Vietcombank)

A tal efecto, JBIC gestionará préstamos de los cuatro bancos comerciales líderes de Japón, incluidos MUFG Bank Ltd, Mizuho Bank Ltd, Joyo Bank Ltd, y Nishi-Nippon City Bank Ltd, con plazos de 14 años, para proyectos de energía verde en esta nación del sudeste asiático.En la ceremonia de firma efectuada este 25 de junio, el director general de Vietcombank, Pham Quang Dung, subrayó que la firma del contrato marcó un hito importante en la relación entre las dos partes y abrió un nuevo período de cooperación para aprovechar al máximo su potencial.Kazuhisa Yumikura, director ejecutivo y jefe global del Grupo de Finanzas de Infraestructura y Medio Ambiente de JBIC, dijo que su institución ha realizado esfuerzos para ampliar los métodos de financiamiento al sector de energía renovable.En julio pasado, JBIC lanzó su programa Facilidad Global para Promover la Inversión en Infraestructura de Calidad para la Preservación Ambiental y el Crecimiento Sostenible (QI-ESG) y espera crear más proyectos dirigidos a proteger el medio ambiente.En los últimos años, el crédito ecológico se ha convertido en una tendencia mundial y ha desempeñado un papel importante en la promoción del desarrollo socioeconómico sostenible, así como en la contribución a la realización de estrategias de crecimiento verde en diferentes países.-VNA